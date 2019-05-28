Kuzgun dizisinde çalışan işçinin ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Avcılar'da, makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil tarafından sıkıştırılan Kuzgun isimli dizi seti için çalışan kamyonet, üst geçidin direğine çarptı. Meydana gelen kazada bacağı kopan kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, kazaya sebep oldukları ileri sürülen 3 kişi, otomobillerini olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Bir kişinin feci şekilde can verdiği kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.

KAMYONETİ SIKIŞTIRDI

Kaza, Avcılar Şükrübey'de Bakırköy istikametinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Avcılar'dan Bakırköy istikametine makas atarak ilerleyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, önündeki Cengiz Demirağ'ın kullandığı kamyoneti sıkıştırdı. Sürücünün otomobile çarpmamak için manevra yapmasıyla kamyonet kontrolden çıkarak üst geçidin beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmı dağılırken sürücüsü Cengiz Demirağ ağır yaralandı. Kazaya sebebiyet veren otomobilden inen 3 kişi, araçlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza nedeniyle Avcılar'dan Bakırköy istikametine trafik durdu.

KAZADA BACAĞI KOPTU

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmasıyla Cengiz Demirağ sıkıştığı kamyonetten çıkarılarak ambulans ile hastaneye götürüldü. Kazada bacağı kopan Demirağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrasında kazaya karışan kamyonet ile otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden çekildi.

KAMYONETİYLE KUZGUN DİZİSİNE ÇALIŞIYORDU

Ölen sürücünün kamyonetiyle, bir televizyon kanalında yayınlanan Kuzgun dizisinin setinde çalıştığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle açılarak normale döndü. Polis ekipleri, kazaya neden oldukları iddia edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

"BACAĞI AYRI GİTTİ HASTANEYE"

Kazayı gören bir vatandaş, "Birisi makas atarak ilerliyordu. Adam direk buraya vurdu zaten. Bacağı koptu. Kamyonet sürücüsü inşallah ölmez. Bacağı koptu. Bacağı ayrı gitti hastaneye" dedi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin kamyonetin önüne geçtiği sırada kazanın meydana geldiği görülüyor.

Kaynak: DHA