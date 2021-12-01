AVCILAR'DA ÇİFTE CİNAYETİN TÜM DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI: ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve Nuri Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, cinayetin tüm detayları polis dosyasında yer aldı. Polisin, Nuri Yıldız'ın lüks otomobilini 50 kilometre boyunca kameralar yardımıyla takip ederek şüphelilere ulaştığı öğrenildi. Polis dosyasına göre olayı Nuri Yıldız'ın yeğenleri Ferhat Y. ile Muhyettin Y. gerçekleştirdi. Onları buluşmaya getiren ise Aleyna Y. olarak belirlendi. Cinayetlerin Yıldız çiftinin otellerini ele geçirmek maksadıyla yapılmış olma ihtimali üzerinde duruyor.

KARI KOCA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İstanbul, Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda 11 Ekim 2021 tarihinde lüks bir aracı söndüren itfaiye ekipleri aracı söndürdükten sonra içinde kan izleri gördüğünde polis harekete geçerek soruşturma başlatılmıştı. Polis lüks otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde eşi Esra Yıldız (38)'ın boğazı kesilerek öldürüldüğünü görmüştü. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis, Nuri Yıldız'ı aramaya başlarken, 14 Ekim 2021 tarihinde Beylikdüzü, Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemede başından tabancayla vurularak öldürülen cesedin Nuri Yıldız'a ait olduğu belirlenmişti.

CİNAYETLERİN TÜM DETAYLARINA ULAŞILDI

İLK CİNAYET BURADA İŞLENDİ

İKİNCİ CİNAYETİ İŞLEMEYE LÜKS CİPLE GİTMİŞLER

10 DAKİKA İÇİNDE CİNAYETİ İŞLEMİŞLER

DAHA SONRA OTOMOBİLİ YAKMIŞLAR

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Görüntü dökümü:

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı