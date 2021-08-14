AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Avcılar'da cemevinde de aşı çalışması yapıldı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Avcılar'da cemevinde de aşı çalışması yapıldı.

Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşı Birimi Sorumlusu Dr. Ahmet Abbasoğlu, Sağlık Müdürü Turgut Çalışkan ile birlikte toplumun her kesimine ulaşmak için hazırladığı proje kapsamında geçen hafta camide Cuma namazı için gelenlere bilgilendirme yapıldı. Büyük ilgi gören mimberdeki bilgilendirme çalışması ardından 100 bini aşkın nüfusu ile ilçenin en kalabalık mahallesi Yeşilkent'teki Cemevi'nde benzer çalışma yapıldı. Cemevi yetkilileri ile yapılan görüşme ardından Sağlık Müdürü Çalışkan ve Dr. Abbasoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişilik ekip 150 doz aşıyı alarak Yeşilkent Cemevi'ne gitti.

Görevliler koronavirüs için uygulanan BioNTech, Sinovac aşılarını yaptırmak isteyenlere form dağıttı. Cemevi bahçesindeki kameriyeler birer 'aşı odası'na dönüştürülürken gelenler gerekli kontrollerin ardından bir, iki veya üçüncü doz aşılarını oldu. Cemevi Başkanı Arslan Uzun, cemevi aşılama çalışmasının çok yararlı olduğunu belirtirken, gündüz işe gidenlerin randevu almada zorlandıklarını böylece herkesin koşarak geldiğini söyledi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez de, "Bütün sivil toplum örgütleri aşılama çalışmalarına destek vermeli. Aşının tek çözüm olduğu kanıtlanmıştır. Bu çok kıymetli bir çalışma" dedi.

Dr. Ahmet Abbasoğlu, gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını ifade ederken, 'İnsanlar göründüğü kadarıyla çok fazla tereddüte düşmeden gelip aşı oluyorlar. Burada sadece biraz daha kolaylık sağlamaya çalıştık. Zaten randevu sistemi ile aşılama yapılıyor. Günü gelenlerin biraz da seferberlik havası ile bunu hızlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Sağlık Müdürü Turgut Çalışkan, Muharrem ayının mübarek olmasını dilerken, 'Daha önce camide yaptığımız çalışmayı cemevinde sürdürmekteyiz. İstediğimiz orana ulaşıncaya kadar çabamızı sürdüreceğizö dedi. İlk etapta geçirilen 150 doz aşının tükenmesi üzerine destek amacıyla yeniden aşı getirildi. Saat 23.30'a kadar süren çalışmada 4'üSinovac, 216'sı BioNTech olmak üzere toplam 220 doz aşı yapıldı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI
AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI
AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI
AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI
AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI
AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI
AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI
AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI
AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI
AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI
AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI
AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI
AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI
AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18 yaş ve üstü nüfusun ortalaması yüzde 70'i geçti
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18 yaş ve üstü nüfusun ortalaması yüzde 70'i geçti
Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini açıkladı.
Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın Berdan Mardini
Spor Muslera Merve Çoban Rıza Kayaalp Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 15:18:15. #1.16#

title