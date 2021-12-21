Avcılar'da bisikletiyle dereye düşen kişi ağır yaralandı

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da, bisikleti ile derenin yatağına düşen bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Olay, saat 12.45 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesinde G-653'üncü sokakta meydana geldi. Bisikletiyle yolda giden kişi henüz bilinmeyen bir nedenle dere yatağına düştü. Bisikletli, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla dereye düşen kişiyi kurtardı. Sağlık ekiplerin teslim edilen yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SIK SIK DÜŞME OLAYLARI OLUYOR"