Avcılar 7'den 77'ye gönüllülerini bekliyor
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Avcılar 7'den 77'ye gönüllülerini bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı - Haberler | Güncel

Avcılar 7'den 77'ye gönüllülerini bekliyor Avcılar'da 5 farklı alanda gönüllülük hareketi başlatıldı Avcılar'da toplum ve gönüllülük bilincinin artırılması için 5 farklı alanda başlatılan gönüllülük hareketinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Avcılar 7'den 77'ye gönüllülerini bekliyor

Avcılar'da 5 farklı alanda gönüllülük hareketi başlatıldı

İSTANBUL - Avcılar'da toplum ve gönüllülük bilincinin artırılması için 5 farklı alanda başlatılan gönüllülük hareketinin tanıtımı gerçekleştirildi. 'Avcılar'a Gönül Verdik' sloganıyla başlayan hareketin tanıtımına Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli de katıldı.

Avcılar'da toplum ve gönüllülük bilincinin artırılması amacıyla 5 farklı alanda gönüllülük hareketi başlatıldı. Hayvan hakları, afet gönüllüsü, sosyal hizmetler, toplum sağlığı ve çevre gönüllüsü alanlarında Avcılar'da gönüllü olacak vatandaşlar için Halide Edip Adıvar Parkı'nda bir tanıtım ve halkla buluşma programı düzenlendi. Avcılarlı öğretmenlerin müzik dinletisiyle başlayan programda daha sonra konuşmalar yapıldı. Etkinliğe Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ve Avcılarlı vatandaşlar katıldı. Program sonrasında parkta kurulan stantlardan gönüllü olmak isteyenlerin kayıtları alındı.

"Güzel insan olmanın en önemli kriterlerinden biri toplum için gönülden hizmet vermek"

Avcılar'ın gönüllülük konusunda çok önemli işler başardığını ve başaracağını dile getiren Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Gönüllü olmak Avcılar Belediye Başkanı olarak benim yaşamım boyunca hizmet ettiğim bir alan. 25 yıl aktif sivil toplumda çalışmalar yürüttüm ve oradan enerji aldım. İnsanlara yardımcı oldukça, insanların dertlerini çözdükçe mutluluğum ve heyecanı büyüdü. Avcılar'ı ne ile tarif edersiniz dediklerinde; Avcılar güzel insanların kenti diye tarif etmiştik. Güzel insan olmanın en önemli kriterlerinden biri toplum için gönülden hizmet vermek. Ben Avcılar'ın bu konuda çok önemli işler başardığını ve başaracağını söyleyebilirim. Bu gönüllü hareketini güçlendirmeniz ve bu trene binmeniz başta Avcılarımızı, akabinde ülkemizi ve tüm dünyayı daha iyiye, daha huzurlu ve güvenli bir yaşama taşıyacaktır " diye konuştu.

77 yaşında gençlere örnek oldu

Avcılar Belediyesi'nin gönüllülük konusuna önem verip öne çıkarmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden 77 yaşındaki Suat Dülger, "Bugün Avcılar Halide Edip Adıvar Parkı'nda belediyemizin düzenlediği bir sosyal etkinlikteyiz. Çok güzel bir konser izledik. 5 konuda gönüllülük şıkları vardı. Ben çevre gönüllülerine üye oldum. Çevre konusunda çok duyarlıyım. Kendi kendime bir şeyler yapıyordum ama şimdi örgütlü olarak çok daha iyi hizmetler vereceğimize inanıyorum. Yapacağımız çalışmalara bağlı olarak kendimi mutlu hissediyorum. Belediyenin de önem verip bunları öne çıkarması ve halkımızı da katması gerçekten çok güzel. İnşallah halkımızda çok duyarlı olur" dedi.

Avcılar 7'den 77'ye gönüllülerini bekliyor
Avcılar 7'den 77'ye gönüllülerini bekliyor
Avcılar 7'den 77'ye gönüllülerini bekliyor
Avcılar 7'den 77'ye gönüllülerini bekliyor
Avcılar 7'den 77'ye gönüllülerini bekliyor
Avcılar 7'den 77'ye gönüllülerini bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı

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