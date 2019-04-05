Avanos Belediye Başkanı İbaş 32 yıl önce öğrenci olarak oturduğu koltuğa başkan olarak oturdu

32 yıl önce hayalini kurduğu belediye başkanlığı koltuğuna oturdu

NEVŞEHİR - Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş 32 yıl önce öğrenci olarak oturduğu Belediye Başkanlığı koltuğuna 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında bu kez ilçenin belediye başkanı olarak koltuğa oturdu.

Tam 32 yıl önce Avanos ilçesinde 23 Nisan törenlerinde belediye başkanlığı koltuğuna oturan Alper İbaş, 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde CHP'den Avanos Belediye Başkan adayı olan İbaş, Avanos Belediye Başkanı olarak seçildi.

Devir teslim töreninde annesinin 32 yıl boyunca sakladığı fotoğrafı hediye etmesi sonrasında büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, 32 yıl öncesinde de başkanlık makamı aynıydı bugün de aynı. Makam odasında tek değişen şey makam koltuğu olmuş dedi. Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, "Evet güzel bir anıydı aslında 32 yıl önce malum 23 Nisan'da çocuklar makamları devir alıyor. O günde bana sormuşlardı bende Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmayı istemiştim. O dönemde bir günlüğüne belediye başkanlığını devir almıştık. Tabi üzerinden 32 yıl geçti. Çokta fazla anlattığım bir konu değildi. Hatta o fotoğrafta uzun süre annemdeydi ve annem o fotoğrafı saklıyormuş. Annem devir teslim töreninde bana sürpriz yapmak için fotoğrafı çerçeveletmiş ve tam da devir teslim sırasında fotoğrafı verdi. 32 yıl sonra halk bizi tercih etti ve bu makama getirdi. Bizim içinde ilginç bir anı oldu. Bundan dolayı mutluyum. Bir siyasetçi olarak her zaman bir yerlere talip oluyoruz. Hayalimizde son zamanlarda hem partimizin kararı ile hem de halkımızın kararıyla oldu. 32 yıl boyunca Avanos sürekli değişti. Her gelen belediye başkanımız Avanos'a çok değer kattı bizde değer katmak için buraya geldik" dedi.

"Makamda sadece koltuk değişmiş"

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, "32 yıl öncede belediye başkanlığı makamı aynı oda Aynı teşrifat idi. Bugün bu odada değişen sadece makam koltuğu olmuş. Bizde bizden önce ki belediye başkanlarımız gibi aynı odayı aynı teşrifat ile kullanamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA