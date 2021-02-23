ATV Esra Erol'da Havva ve Yavuz olayı nedir? Yavuz Bayram, Havva Bayram'a ne yaptı?

Havva Bayram, dün kocası Yavuz Bayram'ın bir mektupla kendisini ve çocuklarını terk etmesi üzerine Esra Erol'a katıldı! karısını uzun yıllardır aldatan ve bunu çok defa gerçekleştiren Yavuz Bayram, son olarak bir mektup yazarak ailesini terk etti. Kapıcılık yapan Yavuz Bayram, çalıştığı apartmanlardaki kadınlara sarkıntılık yaptığı için çoğu zaman işten de atılmış. Bunun üzerine Havva Bayram kocasını bulmak, ondan boşanmak ve çocuklarını kurtarması için programa katıldı. Peki, ATV Esra Erol'da Havva ve Yavuz olayı nedir? Yavuz Bayram, Havva Bayram'a ne yaptı?

ATV ESRA EROL'DA HAVVA BAYRAM VE YAVUZ BAYRAM OLAYI NEDİR?

Havva Bayram, kocası Yavuz Bayram'ın kendisini iki çocuğuyla bir mektup bırakarak terk ettiğini belirtti. Eşini bulup tüm haklarını alıp ayrılmak istediğini belirtti. Eşinin kendisini 7 yıldır aldattığını ve Romanyalı bir kadına paralar gönderdiğini iddia etti. Yavuz Bayram, iddialara cevap vermek için bugün programlara katıldı! Ayrıca Yavuz Bayram'ın çocuklarına bakmadığı, onları okuldan da aldığı söylendi! Havva Bayram, kocasının ona dilenci demesinden de sıkça şikayet ederken, Yavuz Bayram bugün programda da karısına başkalarından yardım istediği için dilenci dedi! Ayrıca Yavuz Bayram, yıllar önce yine böyle olaylardan dolayı dolandırılmış. Karısını sürekli aldatan ve ahlaksızlık yapan adamdan karısı boşanmak istiyor!

HOCAM İÇİN SİZDEN VAZGEÇERİM!

Ayrıca Yavuz Bayram'ın bir cemaate üye olduğu ve bu cemaatin hocasına bağlılığı da karısı tarafından iddia edildi. Hocasına danışan ve onun dediklerini yapan Yavuz, "hocam için sizden vazgeçerim!" de demiş. Esra Erol ise bu hoca için "internette araştırın. O cemaatin hocasının hangi terör örgütüne bağlı olduğu ortada!" dedi! Çocuğunu okula göndermediği iddia edilen Yavuz Bayram, çocuğunu bu hoca yüzünden okula göndermiyor mu soruları da soruldu!