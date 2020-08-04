Atiye'nin 3. sezon kadrosuna Selma Ergeç dahil oldu
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Atiye'nin 3. sezon kadrosuna Selma Ergeç dahil oldu

Dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmeti Netflix'in merak uyandıran dizisi "Atiye" 3. sezon için geçtiğimiz hafta sete çıktı. Yeni bölümleri heyecanla beklenen dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı.

Atiye'nin 3. sezon kadrosuna Selma Ergeç dahil oldu
04.08.2020 10:16 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:35

Sevilen oyuncu Selma Ergeç, Göbeklitepe'de gizemli bir cam ustası olan Umut karakteriyle izleyici ile buluşurken çocuk oyuncu, Lara Tonka ise Atiye ve Erhan'ın kaderlerini değiştirecek Aden'i canlandıracak. Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi, Civan Canova, Meral Çetinkaya ve 2. Sezonda kadroya dahil olan Senan Kara gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı Atiye'nin 3. sezon konusu ise şöyle;

Bu güne kadar çıktıkları yolculuklarda kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye (Beren Saat) ve Erhan'ı (Mehmet Günsür) şimdi çok daha zor bir serüven bekliyor. Geçmişlerine ait tüm sırlara sahip küçük bir kız çocuğu beklenmedik bir şekilde hayatlarına girer. Bu gizemli kızın rehberliğinde yeni bir maceraya atılan Atiye ve Erhan geçmiş ve geleceğin tüm sırlarını birlikte çözmeye çalışacaklar.

3. sezonda Atiye'nin soyunun izleri, bizi Göbeklitepe'nin sırrına götürecek ve bu sır dünyanın geleceğini belirleyecek...

Kaynak: Bültenler

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