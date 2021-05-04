Atiye Dizisi'nin intihal davasında tedbir talebi reddedildi
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Atiye Dizisi'nin intihal davasında tedbir talebi reddedildi

Atiye Dizisi'nin intihal davasında tedbir talebi reddedildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YAZAR Yonca Eldener'in "Yedi Uyananlar" romanının dijital bir platformda yayınlanan "Atiye" dizisinde izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla OG Prodüksiyon Medya Şirketi'ne açtığı 92 bin liralık tazminat davasında tedbir talebi reddedildi.

YAZAR Yonca Eldener'in "Yedi Uyananlar" romanının dijital bir platformda yayınlanan "Atiye" dizisinde izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla OG Prodüksiyon Medya Şirketi'ne açtığı 92 bin liralık tazminat davasında tedbir talebi reddedildi. İstanbul 2. Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada hakim, Davacı Yonca Eldener'in sunmuş olduğu dava dilekçesini inceledi. Duruşmada taraflar yer almadı. Davacı Eldener ayrıca mahkemeden dizinin dava süreci boyunca durdurulması için tedbir kararı talebinde de bulundu. Duruşma davalı tarafın cevap dilekçesi sunması ve gerekli delillerin toplanması için ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme, Yonca Eldener'in tedbir talebini ise reddetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yazar Yonca Eldener, mahkemeye sunmuş olduğu şikayet dilekçesinde "Atiye'nin bir mağaraya inmesi ve halüsinasyonlar görmesi ve bilinçaltına yolculuk yapması gibi birçok fikir "Yedi Uyananlar" adlı romanımdan alınmıştır. İntihali saptayan çok detaylı bir rapor hazırladık. Dizinin esin kaynağı olan Şengül Boydaş'a ait "Dünyanın Uyanışı" adlı romanın Atiye dizisiyle ilgisi yoktur" ifadelerine yer verdi. Yazar, Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak davalı prodüksiyon şirketine telif hakkı ve haksız rekabete ilişkin 2 bin lira maddi tazminat 90 bin lira ise manevi tazminat davası açtı.

DAHA ÖNCEDE DAVALIK OLMUŞTU

Daha öncede Yazar Buket Uzuner ve yazar Şengül Boybaş, başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Atiye dizisi ile ilgili aynı prodüksiyon şirketine dava açmıştı. Buket Uzuner'in 2015 yılında yayınladığı Toprak romanındaki 'Defne Kaman' ve 'Umay Nine' karakterleri, söz konusu dizide izinsiz  kullanıldığı iddiasıyla, yazar Şengül Boybaş ise  "Dünyanın Uyanışı" adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediği iddiasıyla dava açmıştı. Davalar ise  devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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