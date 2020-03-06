Atina'da binlerce kişi mülteciler için sokağa çıktı: Birlikte yaşayabiliriz

06.03.2020 00:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 00:27

Türkiye, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırılarda 34 askerimizin şehit olmasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldı. Bu kararın ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki mülteciler sınır kapılarına akın etti. İstanbul'da birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler ise Edirne'ye akın ediyor. Ancak sınır kapısına kadar gelen göçmenler Yunan polisinin zulmüyle karşılaşıyor.

YUNAN POLİSİ MÜLTECİLERE SERT MÜDAHALELERDE BULUNUYOR

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale ediyor. Hatta Yunan polisi, bazı göçmenlerin paralarını ve elbiselerini alarak Türkiye'ye geri gönderiyor.

ATİNA'DA VATANDAŞLAR, HÜKÜMETİN POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi, mültecilerle dayanışmak için sokağa çıkarak Yunanistan Parlamentosu önüne yürüdü. "Birlikte yaşayabiliriz" pankartlarının açıldığı yürüyüşte hükümetlerin politikaları ve ırkçılık eleştirildi.

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