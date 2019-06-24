Atilla Taş'tan güldüren Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Gönül hırsızı!
Şarkıcı Atilla Taş, dün yinelenen ve kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun zafer kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından güldüren bir paylaşım yaptı.
Yaptığı siyasi paylaşımlarla da gündeme gelen Atilla Taş, kişisel Twitter hesabında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair paylaşımda bulundu. Taş, Ekrem İmamoğlu için "Seni gidi gönül hırsızı" dedi.
"GÖNÜL HIRSIZI"
Sosyal medya hesabından seçimle alakalı paylaşımlar yapan Atilla Taş, "Oy çalmadığını biliyorduk da ama gene çok kalp çalmışsın Ekrem Abi! Seni gibi gönül hırsızı seni!" dedi.
"TÜRKİYE BÜYÜK BİR LİDER KAZANDI"
İmamoğlu'nun sandıklar açıldıktan sonra yaptığı konuşmayı dinleyen Taş, "Ekrem İmamoğlu belki İstanbul Belediye Başkanı sıfatıyla konuşuyor ama onu dinleyen herkes sanki bir Cumhurbaşkanını dinlermiş gibi dinliyor! Türkiye büyük bir lider kazandı!" yorumunu yaptı.
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