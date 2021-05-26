Atilla Kart kimdir? Atilla Kart kaç yaşında, nereli? Atilla Kart hayatı ve biyografisi!
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Atilla Kart kimdir? Atilla Kart kaç yaşında, nereli? Atilla Kart hayatı ve biyografisi!

Atilla Kart kimdir? Atilla Kart kaç yaşında, nereli? Atilla Kart hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Atilla Kart izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Atilla Kart kaç yaşında, nereli? Atilla Kart hayatı ve biyografisi! Atilla Kart kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Atilla Kart hakkında araştırmalar yapılıyor. Atilla Kart kimdir? Atilla Kart kaç yaşında, nereli? Atilla Kart hayatı ve biyografisi!

ATİLLA KART KİMDİR?

Atilla Kart (d. 10 Nisan 1954, Yeniceoba, Cihanbeyli, Konya), Türk hukukçu ve siyasetçi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. ve 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Konya milletvekilidir. TBMM Anayasa Komisyonu ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesidir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Konya merkezli sosyal çalışmalar ve dernek yapılanmaları içinde görevler üstlendi. Baro yönetiminde görev yaptı. 22., 23.ve 24.Dönem Konya Milletvekilidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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