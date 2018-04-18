Atıkları Artık Belediye İçin Topluyor

ÖZKAN BEYER - Gaziantep'te 24 yıldır sokaklarda geri dönüşüm atıklarını toplayarak geçimini sağlayan Cuma Haşaş, geçen yıl başlatılan proje kapsamında, Şahinbey Belediyesinin taşeron şirketi bünyesinde işe alınarak sosyal güvence sahibi oldu.

Şahinbey Belediyesi, halk arasında "çekçekçi" ve "kağıt toplayıcısı" olarak bilinen 8 kişiyi, "Geri Dönüşüm" projesi kapsamında işe aldı.

Çocukluk yıllarından bu yana babasıyla beraber sokaklardan geri dönüşüm atığı toplayarak ailesine katkı sağlayan Haşaş da geçen yıl proje kapsamında belediye bünyesinde çalışmaya başladı.

Atıkları artık "çek çek" yerine belediyenin tahsis ettiği elektrikli araç ve kıyafetle toplayan Haşaş, bu sayede insanların ön yargılarından kurtulmanın da sevincini yaşıyor.

Haşaş, tek başına günde yaklaşık 2,5 ton atık toplayarak geri dönüşüme ve kentin temizlenmesine katkıda bulunuyor.

Cuma Haşaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merhum babasıyla beraber 17 yıl geri dönüşüm atığı topladıklarını belirtti.

Sabahları erken kalkarak okula gittiğini, geldikten sonra da babasıyla beraber atık topladıklarını dile getiren Haşaş, "2010 yılında babamı kaybettim. Babamdan sonra tek başıma mücadele verdim. Annem ve kız kardeşlerimin yanı sıra eşim ve 3 çocuğuma da baktım." dedi.



Haşaş, geçen yıla kadar bu şekilde çalıştığını belirterek, "Sokaklarda atık toplanmasına yönelik yasak gelince çalışamadım. Fabrikalarda da iş bulamadım. 5-6 ay çalışamayınca çok sıkıntılar yaşadım. Şahinbey Belediyesinin böyle bir proje başlattığını duyunca başvuruda bulundum. Allah kendilerinden razı olsun. Hemen işe aldılar, kendimi toparladım. Ekmeğimi yeniden atık toplayarak kazanmaya başladım. Kimseye muhtaç değilim." diye konuştu.

"Kimse yanımıza gelmiyordu, dışlanıyorduk"

Eskiden insanların kendilerini madde bağımlısı gözüyle baktıklarını vurgulayan Haşaş, şöyle devam etti:

"Kimse yanımıza gelmiyordu, dışlanıyorduk. Çok şükür üzerimizde artık belediyenin kıyafeti var, sosyal güvencemiz var. Çocuğumuz rahatsızlanırsa hastaneye götürüyoruz. Eskiden çöpten kazandığımızı hastaneye veriyorduk. Eskiden atıkları çekçek ile topluyorduk, yokuşta zorluyorduk, yoruluyorduk. Şimdi elektrikli motorum var. Artık yorulmuyorum. Artık gazı veriyoruz, yüklüyoruz."



Haşaş, üç çocuğundan birinin otizmli olduğunu belirterek, "Otizmli çocuğumun tedavisi devam ediyor. Rabbim bana böyle bir evlat verdi. Ben oğlumdan razıyım. Biz ailemiz için çalışıyoruz, kimseye muhtaç olmamak için çalışıyoruz. Millete avuç açacağımıza sokaklardan çöpleri toplarız, yine de kimseye muhtaç kalmayız." dedi.

Tahmazoğlu: "Yaptıkları işleri yasal hale getirdiler"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da geri dönüşümün tüm dünyayı ilgilendiren bir konu olduğunu, hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.



Geri dönüşüme dahil edilen kişilerle birlikte günde 70 ton çöp toplandığını aktaran Tahmazoğlu, "Bu çok ciddi bir rakam ama bunu da artıracağız. Atıklar, yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Ağaçların kesilmesi önleniyor." dedi.



Tahmazoğlu, eskiden "çekçekçi" olarak bilinen atık toplayıcılarının, işlerini yasal olmadan yaptıklarını dile getirerek, "Sosyal güvenceleri ve maaşları yoktu. Topladıkları kağıtları ve geri dönüşüm malzemelerini çok ucuz fiyata satıyorlardı. Şu anda şirket bünyesine alındı, maaşlı hale getirildi, sigortaları yapıldı. Artık bu işi yasal olarak yapıyorlar. Artık işlerini herhangi bir korku ya da endişe ile yapmıyorlar. Hem hayatlarını güvence altına almış oldular hem de yaptıkları işleri yasal hale getirdiler." diye konuştu.