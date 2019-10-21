Ateşkesin bitmesine saatler kala Putin'le görüşen Macron'dan Türkiye'ye "ateşkesi uzatın" çağrısı

21.10.2019 21:33

Fransa Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan yazılı açıklamada, yarın yapılması beklenen Soçi Zirvesi öncesi, Macron'un Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin "koşullu ateşkes" anlaşmasının devam ettirmesinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Geçtiğimiz cuma günü, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde konuşan Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı harekatı eleştirmiş ve IŞİD'in tekrar canlanması halinde bundan Ankara'nın sorumlu olacağını ileri sürmüştü. Ortadoğu'da Avrupa'ya layık otonom bir kapasite oluşturmalıyız diyen Macron, "Bölgedeki inandırıcılığımızı yitirdik orada Rusya, Türkiye ve İran gibi ülkelerin sözü geçiyor" diye konuşmuştu.

GÖZLER SOÇİ ZİRVESİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye meselesini görüşecek. Ayrıca yarın, Barış Pınarı harekatına verilen 120 saatlik sürenin sonuna gelinecek.

Erdoğan'ın yarınki görüşmede, Türkiye'nin operasyon bölgesinde yer alan Esad birlikleri meselesini ele alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Meseleyi Putin'le ele alacağız. Bir hal çaresi bulmamız lazım" dediği kritik görüşme nedeniyle tüm dünyanın gözü Soçi'de olacak.

ÇAVUŞOĞLU: YPG TAMAMEN ÇEKİLMEZSE 35 SAAT İÇİNDE OPERASYONA BAŞLIYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada, YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmemesi durumunda Barış Pınarı Operasyonu'na kaldığı yerden devam edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "YPG unsurlarının oradan geri çekilmesi için 120 saatlik süre verildi. Bu anlaşmaya göre, 120 saat içerisinde oradaki bütün unsurların geri çekilmesi gerekiyor. Bütün YPG, PYD unsurları bu bölgeden çekilirse o zaman operasyonu durdurabiliriz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de bulunduğu ABD heyeti perşembe günü Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ile mutabakata varmıştı.

Mutabakat kapsamında ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütünün ağır silahlarını teslim edip güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı 120 saatliğine askıya alındı.

Terör örgütünün 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölge alanından çekilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bölgede güvenli bölge icra edilecek ve Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak.

Güvenli bölgenin inşası ve icrası konusunda ilerleyen zamanlarda ABD ile iş birliği artırılacak.

ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya anlaşma kapsamında kabul ettiği şartları uygulatmadığı takdirde ise Barış Pınarı Harekatı'na devam edilecek.

Türkiye, ABD'nin YPG/PKK ve güvenli bölge konusunda sözlerini yerine getirmemesi üzerine 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.