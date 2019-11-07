Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu

07.11.2019 23:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 00:00

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle bazı kesimlerin sempatisini kazanan tiyatro oyuncusu Göksel Kaya'nın 10 Kasım'a sayılı günler kala sokaklarda asker üniformasıyla gezmesi tepkilere neden oldu.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Tek özelliği Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği olan Göksel Kaya, son dönemde yaptıklarıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Özellikle son olarak paylaşılan bir fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Asker kıyafeti giyerek halkın arasına karışan Kaya, poz verip şöhretin tadını çıkardı.

Söz konusu fotoğrafa sosyal medyadaki bazı tepkiler şu şekilde: