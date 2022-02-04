Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı (5)

SAMSUN (DHA) - SUÇ DOSYALARI KABARIKMIŞ

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan ve bugün tutuklanan Batuhan Fidan ile kuzeni Celal Rahman Fidan'ın toplamda 'uyuşturucu kullanma'dan 11, 'uyuşturucu ticareti'nden 2, 'kasten yaralama'dan 9, 'taksirle yaralama'dan 3, 'alkollü olarak araç kullanma'dan 2 suç kayıtları olduğu belirlendi.