Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı (5) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı (5)

Demirören Haber Ajansı, Tayfur Kara - Güncel
 - Güncelleme:
Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı (5)

SUÇ DOSYALARI KABARIKMIŞSamsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan ve bugün tutuklanan Batuhan Fidan ile kuzeni Celal Rahman Fidan'ın toplamda 'uyuşturucu kullanma'dan 11, 'uyuşturucu ticareti'nden 2, 'kasten yaralama'dan...

SAMSUN (DHA) - SUÇ DOSYALARI KABARIKMIŞ

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan ve bugün tutuklanan Batuhan Fidan ile kuzeni Celal Rahman Fidan'ın toplamda 'uyuşturucu kullanma'dan 11, 'uyuşturucu ticareti'nden 2, 'kasten yaralama'dan 9, 'taksirle yaralama'dan 3, 'alkollü olarak araç kullanma'dan 2 suç kayıtları olduğu belirlendi.


Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı (5)

Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Samsun, Milli, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title