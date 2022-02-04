Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı (5)
Demirören Haber Ajansı, Tayfur Kara - Güncel
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SUÇ DOSYALARI KABARIKMIŞSamsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan ve bugün tutuklanan Batuhan Fidan ile kuzeni Celal Rahman Fidan'ın toplamda 'uyuşturucu kullanma'dan 11, 'uyuşturucu ticareti'nden 2, 'kasten yaralama'dan...
SAMSUN (DHA) - SUÇ DOSYALARI KABARIKMIŞ
Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan ve bugün tutuklanan Batuhan Fidan ile kuzeni Celal Rahman Fidan'ın toplamda 'uyuşturucu kullanma'dan 11, 'uyuşturucu ticareti'nden 2, 'kasten yaralama'dan 9, 'taksirle yaralama'dan 3, 'alkollü olarak araç kullanma'dan 2 suç kayıtları olduğu belirlendi.