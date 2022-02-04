Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı (4) - Haberler
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Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı (4)

Demirören Haber Ajansı, Tayfur Kara - Güncel
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Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı (4)

TUTUKLANDILARSamsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan B.F. ve kuzeni C.F., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SAMSUN (DHA) - TUTUKLANDILAR

Samsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan B.F. ve kuzeni C.F., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 kuzen tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

Samsun, Milli, Sulh, Güncel, Haber

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