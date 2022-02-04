Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı (4)
Demirören Haber Ajansı, Tayfur Kara - Güncel
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TUTUKLANDILARSamsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan B.F. ve kuzeni C.F., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
SAMSUN (DHA) - TUTUKLANDILAR
Samsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan B.F. ve kuzeni C.F., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 kuzen tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel