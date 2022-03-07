Atalık tohumlar toprakla buluştu

BORNOVA, İZMİR (Bültenler) - Pınarbaşı'da bulunan Belediye Fidanlığında yapılan çalışmalara katılan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Atalık tohumlarımızla yaptığımız ekim çalışmasında 200 bine yakın fide yetiştirerek vatandaşlarımıza ve üreticilerimize dağıtacağız" dedi.

Atalık tohumların ekildiği çalışmada, yaz aylarında yetiştirilmek üzere patlıcan, domates, kabak ve biber gibi sebzelerin ekimleri yapılarak, seralara yerleştirildi. Fidanlığı gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü'nü yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

200 bin fide dağıtılacak

Ekim çalışmasında farklı türlerde yaz sebzelerinden 200 bin fide yetiştirmek istediklerini söyleyen Başkan İduğ, "2021 yılında Bornova Belediyesi olarak yerel tohum bahçesi açtık. Bu bahçede belediyemizin olanakları ile yetiştirdiğimiz tohumları bu sene ekiyoruz. Fidelerimizi ücretsiz olarak üreticilerimize ve vatandaşlarımıza dağıtacağız" diye konuştu.

İlçe genelinde park, yol ve refüjlerde yapılan çiçek ve çalı dikimi için de belediyenin kendi üretimini yapmaya başladığını da belirten Başkan Mustafa İduğ, " Fidanlığımızda 24 farklı çeşit bitki üretimi yapıyoruz. Çiçekleme çalışmalarında kullandığımız bu üretimler sayesinde de belediyemize tasarruf sağlıyoruz" dedi.

İhtiyaçlı aileler için odun yardımı

Bornova'da kurumuş ağaçlarda yapılan budama çalışmaları hakkında da bilgi veren İduğ, "Ağaçlardan elde ettiğimiz odunları geri dönüştürerek yakacak odun halinegetiriyoruz. İlçemizde bulunan ihtiyaçlı ailelere talep doğrultusundadağıtım yapıyoruz. İnsanlarımız zor zamanlar geçiriyor. Bizde onlara her konuda destek olmak istiyoruz "diye konuştu.

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