Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum

20.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:45

Sosyal medyada yayınlanan bir video ile tanınan Atakan Kayalar, Erol Köse'nin sunduğu TV programına katıldı. Program öncesinde Atakan ve Erol Köse, Instagram'da bir video yayınladı. Atakan bu videoda, kendisine sosyal medyada "Tanışmamız lazım Atakan, ruh eşim gibisin" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt gönderdi.

Erol Köse ile kamera karşısına geçen Atakan, Köse'nin sorduğu "Neler Dİnliyorsun Atakan" sorusuna, "Neler dinlemediğimi söyleyeyim ben, ondan sonrasında anlaşılacaktır. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Aleyna Tilki, henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu kitaplar ve konuşurken takındığı tavırlarla Türkiye gündemine oturan Atakan hakkında paylaşımda bulundu. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen içeriği son derece ağır kitapları okuyan ve eğitim hayatına dair yorumlarıyla dikkat çeken Atakan'ı fark eden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından minik çocuğun bir haberini paylaştı ve altına da şunları yazdı:

"Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan"