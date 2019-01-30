Ata Demirer, Sevgilisiyle Arasındaki Yaş Farkına Takılanlar İçin Video Çekti

Geçtiğimiz günlerde 23 yaş küçük sevgilisi Aslı Turanlı ile ilişkisini sosyal medya hesabından duyuran Ata Demirer, sevgilisiyle arasındaki yaş farkına takılanlar için özel olarak bir video çekti.

''YILLAR NASIL DA GEÇİYOR?''

Ata Demirer, sevgilisi Aslı Turanlı ile arasında olan yaş farkını eleştiren takipçileri için bir video çekti. Videoyu Aslı Turanlı Instagram hesabından ''Yıllar nasıl da geçiyor?'' notuyla paylaştı.

''GÜLMEYİ SEVİYORUZ''

Ata Demirer ve Aslı Turanlı, uzun süre sakladıkları aşklarını önceki akşam sosyal medya yoluyla ilan etmişti.Turanlı, bu gelişme sonrası yaptığı açıklamada ''Bir süredir birbirimizi tanıyoruz. Çok fazla ortak noktamız var. Tiyatroyu, müziği, en çok da gülmeyi seviyoruz.Ata beni dinleyen, anlayan, bana öncelik veren biri. Dejenerasyondan uzak. Bana eski usul çıkma teklif etti. Güzel bir birlikteliğe başladık. Çok mutluyuz.'' demişti.