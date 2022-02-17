Ata Demirer, 50 kilo verdiği yönündeki iddiayı tiye aldı: Haftaya sahadayım - Haberler
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Ata Demirer, 50 kilo verdiği yönündeki iddiayı tiye aldı: Haftaya sahadayım

Haberler.com, Tuna Yüksel - Magazin
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Ata Demirer, kendisiyle ilgili çıkan 50 kilo verdi haberlerine sosyal medya hesabından esprili bir yanıt verdi. Ünlü komedyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sık sık kilo alıp vermesiyle bilinen Ozan Tufan'a gönderme yaparak "50 mi? Kork benden Ozan Tufan haftaya sahadayım" dedi.

Yıllardır başı fazla kilolarıyla dertte olan ünlü komedyen Ata Demirer'in 50 kilo verdiği iddia edildi. Ata Demirer de kendisiyle ilgili çıkan zayıflama haberlerine cevap verdi.

50 kilo verdi haberlerini Twitter hesabından paylaşan Demirer, "50 mi? Kork benden Ozan Tufan haftaya sahadayım" dedi. Ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, komedyenin bu tweetine "Yarın gel orta sahada başla", "bizim takımda forma giyersin", "Galatasaray'ın orta sahasında her halinle oynarsın" gibi yorumlar geldi.

Ata Demirer'den Ozan Tufan göndermesiyle cevap: 50 mi?

Öte yandan Ata Demirer, Ozan Tufan ile ilgili gönderme yaptığı tweetin altına yorum yapan bir kullanıcıya cevap verdi. "Abi kaç kilo verdin Ben sabah haberi okuyunca senin adına sevindim ve kendi kendime bu bir devrin sonu dedim. Dile kolay yıllardır senin ve Sibel Can'ın kilolarını konuşuyoruz. Seni seviyorum abi" yazan kullanıcıya "Devrin sonu" yanıtını verdi.

Ata Demirer'den Ozan Tufan göndermesiyle cevap: 50 mi?

Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan, zaman zaman kilolarıyla gündeme gelirken zayıfladığı haberleri de çok yazılıyordu. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun 7 kilo vererek Fenerbahçe'ye geri döndüğü söylenmişti. Ata Demirer, bu bağlamda Ozan Tufan'a gönderme yapmış oldu.

Ata Demirer, 50 kilo verdiği yönündeki iddiayı tiye aldı: Haftaya sahadayımOzan Tufan

Ata Demirer, 50 kilo verdiği yönündeki iddiayı tiye aldı: Haftaya sahadayımAta Demirer

Tuna Yüksel
Haberler.com Haberler.com - Magazin

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