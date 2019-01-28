Ata Demirer'den Aşk İtirafı Gibi Hareket!

Geçtiğimiz günlerde Aslı Turanlı ile aşk yaşadıklarını iddia eden Ata Demirer sosyal medya hesabından Aslı Turanlı'nın fotoğrafına kalp emojisi göndererek dikkat çekti.

"FİLMİN ÖNÜNE GEÇMESİN"

Ata Demirer ile Aslı Turanlı'nın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aslı İnandık'ın başrolde olduğu "Aslı Gibidir" filminin galasında aşk iddialarına önce kahkaha atmış, ardından şöyle yanıt vermişti:"Bunu bence başka yerde konuşalım, Aslı'nın filminin önüne geçmesin. Öyle bir şey yok demişti."

KALP EMOJİSİYLE KARŞILIK VERDİ

Sosyal medya hesabından Aslı Turanlı'nın fotoğrafına kalp emojisi göndererek aralarında yaşandığı iddia edilen aşk dedikolarını doğrulamış oldu. Aslı Turanlı ise Ata Demirer'in kalpli yorumuna öpücük emojisi göndererek cevap verdi.