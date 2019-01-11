Asyaport'a 300 Metrelik Dev Gemi Yanaştı

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ilk 10 limanından biri olan Asyaport'a, 300 metre boyunda dev "CMA CGM gemisi" yanaştı.

Geçen yılın son günlerinde gelen COSCO Shipping gemisinden sonra, "Uruguay" isimli Liberya bandıralı, 9 bin 130 TEU taşıma kapasiteli 300 metre boyunda dev CMA CGM gemisi de Asyaport Limanı'na geldi.

Asyaport Limanı Genel Müdürü Kadir Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, limana büyük gemilerin gelmeye başladığını, zamanla daha büyük taşıma kapasitesine sahip gemilerin Asyaport Limanı'na yanaşmasının artacağını belirtti.

Uzun, 2019 yılı içerisinde 400 metre dünyanın en büyük kapasiteli 20 bin TEU taşıma kapasitesine sahip gemilerle Hindistan'dan Türkiye'ye sefer yapılmasının planlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın Hindistan ziyaretinin hemen sonrasında başlatılan bu servise yoğun ilgi olmasına rağmen, bazı maliyetler gemilerin kapasitelerinin büyütülmesini engelliyordu. Deniz Ticaret Odasının ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çözüm odaklı çalışmaları sonuç vermiş ve ülkemize daha büyük kapasiteli gemilerin sefer düzenlemesinin önü açılmıştır. Yönetimde uyumlu ve hızlı çalışmanın ülkemiz için ne kadar faydalı olduğu, sonuçların ne kadar hızlı alınabildiği bu vesileyle bir kere daha görülmüştür."

Kadir Uzun, daha büyük gemilerin daha sık limana uğramasının, Balkan ülkelerine de zaman ve maliyet avantajı oluşturacağını ifade etti.

Kaynak: AA