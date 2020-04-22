Aslı Enver-Kerem Tunçeri aşkında flaş gelişme! Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin, bazı kadınlarla yazışmalarının ortaya çıkmasından sonra Aslı Enver'in görüşmeyi noktaladığı öğrenildi

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin ortak dostları vasıtasıyla tanıştığı ve birbirini tanıma aşamasında olduğu gündeme geldi.

MESAJ İFŞALARI BAŞLAMIŞTI

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Henüz tanışma aşamasında olan ikilinin aşkı başlamadan bitti. Aslı Enver'in Kerem Tunçeri ile yakınlaştığı haberi sosyal medyada büyük ses getirince peş peşe mesaj ifşaları başlamıştı.

İLİŞKİ BAŞLAMADAN BİTTİ

Yakın çevrelerinden alınan bilgiye göre Enver ve Tunçeri'nin ilişki başlamadan görüşmeyi noktaladıkları öğrenildi.