Aslı Enver'in Estetiksiz Hali Hayranlarını Şaşırttı!
Murat Boz ile yaşadıkları inişli çıkışlı aşk hayatlarıyla çok konuşulan Aslı Enver'in estetiksiz hali sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
Reytingleri alt üst eden İstanbullu Gelin dizisiyle gündemden düşmeyen Aslı Enver'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı.
"SİZ NASIL GÖRÜNÜYORDUNUZ ACABA?"
Sosyal medyada bir kullanıcı tarafından yayınlanan Aslı Enver'in eski hali sosyal medyada infial yarattık. Enver'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı estetiksiz fotoğraflara, "Ya siz küçükken nasıl görünüyordunuz acaba eleştiriyorsunuz insanları." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yaşlandıkça ve estetikle güzelleşmiş." yorumunu yaptı.
MELİSA SÖZEN İLE OKUL ARKADAŞI ÇIKTI
Sevgilisi Murat Boz ile barışan Enver lise arkadaşlarıyla buluşmuştu. Sosyal medya sayfalarından bu fotoğrafları paylaşan grup altına "2000-2019... Pilav günü" notunu eklemişti. Oyuncu Aslı Enver ve meslektaşı Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıkmıştı.
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Çok güzelmiş,halaaa güzel,hep güzel .tam bir hanımefendi öncelikle.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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tamda ben yazicaktimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aslı enverilk hayat bilgisi dizisinde görmüştüm ve çok güzel ve baktıkça bakasınız gelen kızdı sonra kavak yelleri ile adı daha çok duyuldu sizi bilmem ama bana hep güzel görünmüştür tv de izlediğim kadarıylaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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estetiksiz daha güzelmiş :))Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır