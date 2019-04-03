Aslı Enver'in Estetiksiz Hali Hayranlarını Şaşırttı!

Reytingleri alt üst eden İstanbullu Gelin dizisiyle gündemden düşmeyen Aslı Enver'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı.

"SİZ NASIL GÖRÜNÜYORDUNUZ ACABA?"

Sosyal medyada bir kullanıcı tarafından yayınlanan Aslı Enver'in eski hali sosyal medyada infial yarattık. Enver'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı estetiksiz fotoğraflara, "Ya siz küçükken nasıl görünüyordunuz acaba eleştiriyorsunuz insanları." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yaşlandıkça ve estetikle güzelleşmiş." yorumunu yaptı.

MELİSA SÖZEN İLE OKUL ARKADAŞI ÇIKTI

Sevgilisi Murat Boz ile barışan Enver lise arkadaşlarıyla buluşmuştu. Sosyal medya sayfalarından bu fotoğrafları paylaşan grup altına "2000-2019... Pilav günü" notunu eklemişti. Oyuncu Aslı Enver ve meslektaşı Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıkmıştı.