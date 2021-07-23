Aslanapa Ovası'nda hasat dönemi dualarla başladı
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Aslanapa Ovası'nda hasat dönemi dualarla başladı

Aslanapa Ovası'nda hasat dönemi dualarla başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde hasat dönemi, ilçe protokolü ve çiftçilerin katıldığı dualarla başladı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde hasat dönemi, ilçe protokolü ve çiftçilerin katıldığı dualarla başladı.

Kütahya'nın buğday ambarı ilçelerinden olan Aslanapa'da buğday hasatı, Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Aslanapa Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ali İhsan Emeksiz ve çiftçilerin katıldığı törenle başladı.

Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ali İhsan Emeksiz, yaptığı açıklamada, "Aslanapa ovasında çiftçilerimizle birlikte dualarla mahsullerimizin hasat ve harmanına başladık. İnşallah bereketli bir hasat dönemi yaşarız. Biçerdöverciler her tarlaya göre ayarlarını yapması gerekiyor. Bu konuda ürün sahipleri de hassas olması lazım. Eğer ürün kaybını fazla miktarda görürlerse bize ihbar etsinler. Bizde bu kayıplar üzerinde denetimler yaparak gerekirse ceza işlem uygularız. Kesinlikle operatör belgesi olmayan sürücülerin tarlanızda hasat yapmaması gerekiyor" diye konuştu.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, "Hasat dönemimiz çiftçilerimize bereketli olsun. Rabbim emeklerinin karşılığını versin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Aslanapa Ovası'nda hasat dönemi dualarla başladı
Aslanapa Ovası'nda hasat dönemi dualarla başladı
Aslanapa Ovası'nda hasat dönemi dualarla başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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