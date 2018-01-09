Askon'un Yeni Başkanı Çiftçi Oldu

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Gaziantep Şube Başkanlığına Alper Tunga Çiftçi getirildi.

Yaklaşık 4 yıl önce Gaziantep'te açılışı yapılan ve birçok bürokrat ve iş adamlarının katıldığı açılış töreninde birlik ve beraberlik vurgusu yapılmıştı. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Gaziantep Şube Başkanlığına getirilen Alper Tunga Çiftçi, "ASKON gibi, yurt içi ve yurt dışında temsilcilikleri bulunan, önemli bir toplum kuruluşunun. Gaziantep Şube Başkanlığı görevini bana layık gören Başta Genel Başkanımız Hasan Ali Cesur ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı, teşekkür ederim. Bana layık görülen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gerekirse gece gündüz demeden, çalışıp Gaziantep'te ki yönetim kurulunu oluşturmak ilk görevim olacaktır. Gaziantep gibi marka değeri yüksek bir şehir de. ASKON'un faaliyetleri Kentimiz ve iş adamlarımız için oldukça önemlidir. Bu önemli görevin şahsıma verilmiş olması, marka şehrin kalkınmasına katkı sağlamış olmaktan büyük mutluluk duyacağım" dedi.

"Müteşebbislerimizle işbirliği içindeyiz"

Amacın rekabet gücünü arttırmak olduğunu anlatan Çiftçi, "Misyonumuzda da belirttiğimiz gibi üye işletmelerin ve ülkemizin rekabet gücünü artırmak. Haksızlıkların giderilmesinin mücadelesini vermek ve iktisadi hayatın ahlaki temelde şekillenmesine katkıda bulunmaktır. Bunun için Rehberlik ve öncülük görevine uygun hareket etmek. Ticaret, sanayi, AR-GE teknoloji, finansman, ihracat ve benzeri konularda müteşebbislere ve kuruluşlara gelişim ve büyüme için rehberlik yapmak. Üyeler arası bilgi- tecrübe paylaşımına, sinerji oluşturulmasına, yeni ilişkilerin işbirliklerinin kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak ve destekleyecek bir ağ kurmak. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve müteşebbislerin sorunlarını yerel genel, mikro-makro, sebep sonuç ilişkileri içinde saptamak ve yetkili organlarla işbirliği halinde kesin ve kalıcı çözümler üretmek. Teknoloji geliştirenle, yatırımcıyla, üreticiyle, proje sahibini bir araya getirerek yeni istihdamların, iş alanlarının ve pazarların yaratılmasına katkıda bulunmak, başlıca görevlerimizdendir" diye konuştu. - GAZİANTEP