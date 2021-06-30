Aşkın Tarifi 4. bölüm izle! Aşkın Tarifi 5. bölüm fragmanı!
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Aşkın Tarifi 4. bölüm izle! Aşkın Tarifi 5. bölüm fragmanı!

Aşkın Tarifi 4. bölüm izle! Aşkın Tarifi 5. bölüm fragmanı!
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Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu'nun başrollerinde yer aldığı romantik komedi dizisi Aşkın Tarifi 4. bölüm izle! Aşkın Tarifi 5. bölüm fragmanı! Aşkın Tarifi hangii gün? Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı izle!

Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan Aşkın Tarifi ilk bölümleri ile seyircinin dikkatini çekti. Peki, Aşkın Tarifi ne zaman, saat kaçta? Aşkın Tarifi oyuncuları!

AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ NE ZAMAN?

4. bölümü ile ekrana gelecek Aşkın Tarifi dizisi, her Pazartesi Kanal D ekranlarında yayınlanmakta.

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜM (4)İZLE

AŞKIN TARİFİ 5. BÖLÜM FRAGMANI

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