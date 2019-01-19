Askere Gidemeyeceğini Öğrenen Genç, İntihar Girişiminde Bulundu
Kastamonu'da sağlık sorunları nedeni ile tedavi gördüğünü söyleyen bir genç, askere gidemediği için intihar girişiminde bulundu.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ailevi nedenlerden kaynaklanan sorunlardan dolayı tedavi gördüğünü söyleyen bir genç, askere gidemediği için intihar etmek istedi. Genç, olay yerine gelen ekipler tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.
4. KATTAN AŞAĞI ATLAMAK İSTEDİ
Olay, Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Erzurum'da askere gitmek isteyen fakat ailevi sorunları yüzünden askere gidemediğini söyleyen E.K. isimli genç bir apartmanın 4. katında bulunan dairenin balkondan aşağı atlamak istedi.
AİLEVİ SORUNLARI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYOR
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların ikna girişimlerine olumsuz cevap veren E.K. atlamak için sürekli balkon korkuluklarında dikilerek bağırmaya devam etti. Olay yerine gelen İlçe Emniyet komiseri intihar girişiminde buluna genç ile irtibata geçerek sıkıntısının ne olduğunu sordu. Erzurum'da topçu birliğinde askerlik vazifesini yapmak için gitmek istediğini, fakat yaşadığı ailevi sorunlar nedeni ile tedavi gördüğünü söyleyen E.K. yardım istedi.
GÖZALTINA ALINDI
Komiser gence söz vererek ikna etti. İntihar girişiminden vazgeçen E.K., ekipler tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı.
-
Bu hareketinden anlaşılıyor gerçekten psikolojisi bozukmuş. Askerde kontrol altında tedavi görse daha iyi olmazmı. Hem askerliğinide yapmış olur. Motive olur kendine gelir. Bel''kide tam iyileşir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Helal olsun sana parayla 18 gün tatil yapmaya gidenlere Ders olsun.Bu vatan senin gibi Onurlu,Mert insanlarla ayakta kalacaktır...Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
-
askerde bunun gibi tonlarcası var bunları alanları önce sorgulamak lazımCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
bu vatandaşımızı tebrik ediyorum. . askere gidemedim diye intihar ediyor seni alnından öperim . şu olaya bakıp askerlikten kacanlar utansın. .Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
-
Bu tarz durumlarda, talep edilmesi durumunda askeriyede psikolojik destek verilmeli. Askere alınmamayı gurur meselesi olarak gören vatandaşlara özel bir askerlik türü olabilir. Daha kısa ve rehabilitasyona yönelik.Cevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır