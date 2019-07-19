Asker uğurlaması yemeğinde 20 kişi zehirlendi

Erzincan kent merkezinde bir evde yapılan asker uğurlama töreni sonrası ikram edilen yemekten 20 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

DAVETLİLER BİR ANDA FENALAŞTI

Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de yaşanan olayda bir evde yapılan asker uğurlama töreni sonrası davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Kısa süre sonra misafirlerde görülen yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi.

İLK MÜDAHALEYİ SAĞLIK EKİPLERİ YAPTI

Rahatsızlanan 12'si çocuk 20 kişi ambulanslar ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastalar burada yapılan ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.