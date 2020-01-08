: Asker tıraşı olan Can Yaman, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı

08.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:08

Erkenci Kuş dizisindeki performansıyla adını iyice duyuran ve sonrasında eski rol arkadaşı hakkında yaptığı libido çıkışıyla gündeme gelen oyuncu Can Yaman, bedelli askerlikten faydalanarak askere gidiyor. Bir süredir ekranlarda olmayan Yaman'ın saçlarını ve sakallarını kestirdiği son görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

SON HALİNİ KUAFÖRÜ PAYLAŞTI

Son zamanlardaki uzun saç ve sakalıyla hafızalara kazınan oyuncu, asker tıraşı oldu. Fotoğrafı Yaman'ın kuaförünün paylaştığı belirtilirken ünlü oyuncunun askerlik görevini İzmir'de yerine getireceği öğrenildi.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Can Yaman'ın son görüntüsü Twitter'da trend oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Yaman'ın son görüntüsüne hayran olarak oyuncunun Erkenci Kuş dizisindeki repliğini hatırlatıp "Çok iyi baya baya iyi" yorumunu yaptı.

İşte Can Yaman için gelen yorumlardan bazıları...

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