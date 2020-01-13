Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı
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Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, asker eğlencesi sırasında bir şahsın havaya açtığı ateş tavandan sekerek yengesine isabet etti. Talihsiz kadın akciğerinin delinmesi sonucu hayatını kaybederken, yengesini vuran adam tutuklandı.

13.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:34
Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı

'in Kelahmet mahallesindeki bir salonda askerden dönenler için düzenlenen eğlence sırasında, iddiaya göre davetlilerden Ümit G.(47), tabancayla havaya ateş açtı. Ancak tavandan seken kurşun, Ümit G.'nin amcasının eşi olan Mensure Gemici'nin (60) omuzundan girip akciğerini deldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, hemen sağlık ekibi istendi. Askerden dönen gencin de akrabası olan Mensure Gemici, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Mensure Gemici, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olaydan sonra gözaltına alınan Ümit G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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