Aşka gelen Ceyda Düvenci, plajda eşi Bülent Şakrak'ı öpücüklere boğdu

Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak'la mutlu bir evlilik sürdüren ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci, eşi ve çocuklarıyla beraber Bodrum'da tatiline devam ediyor. Bir ara aşka gelen Düvenci, eşi Bülent Şakrak'ı öpücüklere boğarken objektiflere yakalandı.