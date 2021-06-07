Aşka gelen Ceyda Düvenci, plajda eşi Bülent Şakrak'ı öpücüklere boğdu
Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak'la mutlu bir evlilik sürdüren ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci, eşi ve çocuklarıyla beraber Bodrum'da tatiline devam ediyor. Bir ara aşka gelen Düvenci, eşi Bülent Şakrak'ı öpücüklere boğarken objektiflere yakalandı.
2015 yılında nikah masasına oturan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti şimdilerde çocuklarıyla Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Ailecek Bodrum'a tatile giden çift, önceki gün Yalıkavak'ta sarmaş dolaş görüntülendi.
EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Milliyet'in haberine göre, Bülent Şakrak öğlen saatlerinde plaja indi. Şakrak'ı gören Ceyda Düvenci, şezlongtan kalkarak yanına gittiği eşini öpücüklere boğdu.
AİLECEK PLAJ KEYFİ YAPIYORLAR
Çocuklarıyla plajda eğlenceli anlar geçiren Düvenci, oğlu Okan Ali Şakrak'ın su tabancasıyla oynadığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Şakrak, çocuklarla şakalaşarak oyun oynarken Düvenci de onları seyretti.
ARKADAŞLARIYLA SAATLERCE SOHBET ETTİLER
Öte yandan Ceyda Güvenci ve eşi Bülent Şakrak, geçtiğimiz günlerde Gümbet'te bir otelde objektiflere yansımıştı. Düvenci, dostları Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana ile birlikte oturup saatlerce sohbet etmiş çocukları ise bakıcı gözetiminde oyun oynamıştı.