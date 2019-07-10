Aşk yaşadıkları söylenen Adriana Lima ve Emir Uyar, Mikonos'da görüntülendi

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta görüntülenmişti. Aşk yaşayıp yaşamadıkları merak edilen ikili, dün akşam da bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

TÜRK İŞ ADAMIYLA BİRLİKTE

Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan ünlü model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile samimi şekilde görüntülendi. Uyar ve Lima daha sonra bir partiye katıldı. Çift dans ederken görüntülendi. İkili daha sonra da Mikonos sokaklarında paparazzilere yakalandı. Bir mekandan çıkarken görüntülenen Uyar ile Lima'ya bir arkadaşı da eşlik etti.

METİN HARA SİLMEYE KIYAMADI

Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara şu ana kadar konuyla ilgili açıklama yapmadı. Ancak ayrılıktan sonra da sosyal medya sayfasından kaldırmadığı Adriana Lima fotoğraflarının hala yerinde durması dikkat çekti.