Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
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Acun Ilıcalı, Cemal Can, Magazin

Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı

Günlerdir aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları Nisa ve Sercan birleşme partisinde bir araya geldi. Partide tek tek şarkı söyleyen ikilinin birbirlerine 10 üzerinden 5 vermeleri herkesi şaşırttı.

13.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:20
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor 2020, dün akşam birleşme partisi bölümüyle ekrana geldi. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmada aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan arasında ilginç anlar yaşandı.

YEMEK MASASINDA DİKKAT ÇEKEN YAKINLAŞMA

Survivor'da duş alan, saçlarını yaptıran ve birbirinden şık kıyafetlerini giyen yarışmacılar önce muhteşem bir yemekte buluştu, ardından ise Acun Ilıcalı'nın sunduğu şarkı yarışmasında hünerlerini sergiledi. Survivor birleşme partisine aralarındaki aşk iddiaları ortaya atılan Sercan ve Nisa damga vurdu. Yemek sırasında yan yana oturan Nisa ile Cemal Can, Sercan ile de Aşkım arasında samimi anlar yaşandı. Aşkım, Sercan'e elleriyle yemek yedirirken Nisa da Cemal Can'a yemek yedirdi.

Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı

BİRBİRLERİNE 5'ER PUAN VERDİ

Survivor klasiği haline gelen birleşme partisindeki şarkı yarışması sırasında ise aralarındaki yakınlaşmayla dikkatleri çeken Sercan ve Nisa arasında ilginç anlar yaşandı. Survivor'da sahne alan Nisa ve Sercan, diğer yarışmacıların aksine birbirlerine düşük puan verdi. İki yarışmacının da birbirlerine sadece 5'er puan vermeleri sosyal medyada da gündem oldu.

Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı

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Haber Yorumları (4)
ÇINAR: Ters köşe değil, Sercan umduğunu bulamadı diyelim buna
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
BİRİSİ: Sercanın ki platonik bi aşk . Nisa da zaten hiç oralı değil bence sercanın bu sevdadan vazgeçmesi lazım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NİSA: duydum avni bende sana aşığım 3
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
AVNİ: nisa duy sesimi sana aşığıma la.ben avni.
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
500
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