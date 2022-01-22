Aşk Mantık İntikam son bölüm izle! FOX TV Aşk Mantık İntikam 29. bölüm izle! Kaderimin Oyunu son bölüm full HD izle!

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM 5. BÖLÜM İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da yayınlanıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atlas'ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Ozan, hayatının en büyük şaşkınlığını yaşamaktadır. Esra ile yüzleştiğinde oğlunu yıllardır kendisinden sakladığı için ona çok kızar. Esra ise son yaşananlardan sonra Çınar'ı terk ederek aile evine yerleşir. Atlas için oynamak zorunda kaldığı evlilik oyununu daha fazla sürdüremeyecektir. Boşanmaya karar verir. Esra boşanmakta ne kadar kararlı ise Çınar da onu ve Atlas'ı kaybetmemekte bir o kadar kararlıdır. Bunun için bulduğu yol ise Esra ile ilişkisinin sonunu getirecektir. Mert tehlikesini ilk anda savuşturmayı başaran Çağla, Ozan'ın içinde bulunduğu durumdan faydalanmaya kalksa da yaptığı hesaplar kendisinin aleyhine döner. Ozan, hiç beklemediği bir yerden aldığı bilgiyle Mert düğümünü çözmeye başlayacaktır. Ozan'ın, boşanma davasında yaptığı beklenmedik hamle, herkesin hayatını kökten değiştirecektir. Özellikle de Esra, Ozan ve Atlas'ın…

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

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