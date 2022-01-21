Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?

Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam büyük beğeniyle takip ediliyor. Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?

Aşk Mantık İntikam oyuncuları kim? Aşk Mantık İntikam oyuncuları gündemde. Güney Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanan Aşk Mantık İntikam her hafta cuma akşamı 20:00'da FOX TV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. İşte Aşk Mantık İntikam oyuncuları ve dizi hakkında merak edilen detaylar... Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu!

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI!

BURCU ÖZBERK (Esra Erten)



Esra eğlenceli ve güçlü bir kızdır. Abisiyle birbirleriyle sürekli didişseler de aslında aile bağları çok kuvvetlidir. Babasını her şeye rağmen çok sever. Annesi ise hem arkadaşı, hem dert ortağıdır.

İLHAN ŞEN ( Ozan Korfalı)



Ozan yaşadıkları onu sertleştirmiş olsa da vicdanlı, iyi niyetli ve dürüst bir adamdır. İnsanlara inanmaya, onların içindeki iyi yönü görmeye meyillidir.

BURAK YÖRÜK ( Çınar Yılmaz)



Çok değer verdiği dostu ve söz geçiremediği kalbi arasında büyük bir sınav beklemektedir onu.

MELİSA DÖNGEL ( Çağla Yılmaz)

Çağla çok güzel , karizmatik, iyi kalpli, duygusal bir kızdır. Çok iyi okullarda eğitim görmüş, babasından iyi bir terbiye, emektarları Adiloş'tan bolca sevgi almıştır.

MEHMET KORHAN FIRAT - EKREM ERTEN

26 Ağustos 1988 yılında Erzincan ilinde doğan Mehmet Korhan Fırat eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 2010' da rol aldığı Şefkat Tepe dizisinde Şahin Bulut karakteri ile kazandı. Daha sonra Ekip 1 dizisinde rol aldı ve dizide Ali Babür karakterini canlandırdı. 2017-19 yılları arasında yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Tufan karakterini canlandırdı. Aralık 2019'da TV8'de yayın hayatına başlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk sezonunda Celal karakterine hayat verdikten sonra Payitaht Abdülhamid dizisine Tatavlalı karakteriyle dahil olmuştur ve senaryo gereği 132. Bölümde ölerek diziye veda etmiştir. Son olarak Mavera'da Şahsuvar karakterine hayat vermiştir.

GÜNAY - KARACAOĞLU - ZÜMRÜT KORFALI

Günay Karacaoğlu, 13 Mart 1971 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Bir ablası, bir abisi vardır. 1976 yılında İstanbul'a gelmişlerdir. Lisedeyken okulun tiyatro kolunda aktif olarak bulundu. Liseler arası tiyatro festivalinde "en iyi oyuncu" ödülünü aldı.

1991 yılında "Müjdat Gezen Sanat Merkezi"nde tiyatro eğitimine başladı, 1995 yılında mezun oldu. Profesyonel olarak dizi, tiyatro, sinema ve reklam filmlerinde oynadı.

1994 yılında ilk dizi deneyimini Perran Kutman ile Erdal Özyağcılar'ın başrolde oynadığı Şehnaz Tango dizisi ile yaptı.

1999 yılında Gani Müjde'nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği ve Mehmet Ali Erbil, Demet Şener, Cem Davran, Hande Ataizi, Sümer Tilmaç, Ayşegül Aldinç, Yılmaz Köksal ve Nurseli İdiz'in rol aldığı "Kahpe Bizans" adlı sinema filminde Anaç Hatun rolünde oynadı.

2010 yılında Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin'in oynadığı Gönülçelen dizisinde Gülnaz karakterini canlandırdı.

2013 yılında TRT 1'de oynayan "Avrupa Avrupa" adlı dizide Tarık Papuççuoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Selen Seyven, Zuhal Topal, Şehsuvar Aktaş, Kadir Çöpdemir ile birlikte oynadı.

7 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Ömer Vargı'nın yaptığı "İnşaat 2" adlı sinema filminde Şevket Çoruh, Emre Kınay, Bülent Kayabaş, Yeşim Büber ile beraber rol aldı.

2014 yılı Kasım ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan, Türker İnanoğlu yapımcılığında Erler Filmin yaptığı "Roman Havası" adlı dizide başrolü Oya Başar, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Petek Dinçöz, Erkan Şahin ve Günay Karacaoğlu paylaşmaktadır. Dizide ayrıca İlhan Daner, Lalizer Kemaloğlu, Boğaç Aksoy, Gökhan Şahin, Gülay Baltacı, Mehtap Ar, Hakan Dülger, Çiğdem Aygün, Galip Erdal, Goncagül Narlı ve Mesut İzgi gibi usta isimler yer alıyor.

5 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren "Çakallarla Dans Sıfır Sıkıntı" adlı sinema filminde Şevket Çoruh, Gürkan Uygun, Ceyhun Yılmaz, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ile birlikte oynadı.

Evlilikleri :

1.eşi: Şevket Çoruh ile 1995 yılında evlendi. 2007 yılında boşandı. Bu evliliğinden Gülenay Çoruh (d.1997) adında bir kızı vardır.

2.eşi: 14 Temmuz 2008 tarihinde yapımcı Cengiz Çağatay ile evlendi. 17 Ocak 2012 tarihinde boşandı.

ZEYNEP KONKANDE - MENEKŞE ERTEN

Zeynep Kankonde, 3 Mart 1980 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ekol Drama ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitmenlik yapan Zeynep Kankonde, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Beşinci Boyut dizisi ile yaşamıştır.

2004 yılında Christian Kankonde ile evlenmiş 2015 yılında boşanan Zeynep Kankonde'nin bu evlilikten Emma isimli bir kızı bulunmaktadır.

Familya, Tutar mı Tutar, Kiraz Mevsimi, Ulan İstanbul, Kayıp, Merhaba Hayat, 2 Yaka Bir İsmail, Güz Gülleri, Dedemin Fişi, Görümce, Bir Baba Hindu Kırık Kalpler, Arif V 2016 ve Yeni gelin gibi yapımlarda rol alan Zeynep Kankonde son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Pembe karakterine hayat vermiştir. Zeynep Kankonde, 1.57 metre boyunda, 55 kilo ve Balık burcudur.

SÜLEYMAN ATANISEV - YALÇIN ERTEN

27 Ocak 1969 yılında Bursa'da doğdu. 1979 yılında sınavla girdiği, Bursa Devlet Tiyatrosu Feraizci Mehmet Şakir Bey gençlik kursundan yıllar boyunca tiyatro eğitim aldı. Bu kursta aldığı eğitimin yanı sıra Bursa Devlet Tiyatrosu'nun bazı oyunlarında oyuncu olarak görev aldı. 1990 yılına kadar, özellikle çocuk oyunları olmak üzere, Bursa Devlet Tiyatrosunun birçok oyununda çalıştı. 1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1994 yılında mezun oldu ve akabinde aynı bölümden mezun olan on iki arkadaşı ile birlikte Eskişehir Tiyatora Kumpanyası (ETK) yı kurdular. 1997 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün açtığı sınavı kazandı ve stajjer sanatçı olarak, Van Devlet Tiyatrosu'na atandı ve Van Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarına katıldı. Birçok oyunda rol aldı. Bazı oyunların yönetmenliğini üstlendi. Bu arada Van da, Van Bölge Tiyatrosu adlı (Van'ın ilk özel tiyatrosu'nun) kuruluşunda da yer aldı. Genel Sanat yönetmenliğini üstlendi. Dersler verdi. 2004 ve 2006 yıllarında, iki kez, Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü yaptı. 1998 yılında ilki gerçekleştirilen Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğinin kurucu üyeliğini yaptı. 2011 yılın da İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu. Oyunculuk hayatına İstanbul Devlet Tiyatrosun da devam etmektedir. Oyuncunun menajerliğini Mandalina Casting'in kurucuları Canda Karikutal ve oyuncu Temmuz Karikutal yapmaktadır.

BİRGÜL ULUSOY - REYHAN KORFALI

Birgül Ulusoy, 14 Mayıs 1972 tarihinde Niğde Ulukışla'da doğmuştur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Eğitimin ardından 1993 senesinde televizyon dünyasına merhaba demiştir.

Bugüne kadar Çiçek Taksi, Yalancı Yarim, Çılgın Bediş, Ömre Bedel, Benim İçin Üzülme, Adına Feriha Koydum, O Hayat Benim, Küçük Gelin ve Kırgın Çiçekler gibi birçok projede rol almıştır.

Günümüzde en son Aşk ve Mavi dizisinin ardından, İncir Ağacı isimli dizide rol almış ve Ayfer karakterini canlandırmıştır.

Birgül Ulusoy, bugüne kadar iki kez evlenmiş ve boşanmıştır. Ayaz isminde bir oğlu vardır.

CEREN KOÇ

Tiyatro, reklam ve dizi oyuncusu. 1993, İstanbul doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünü bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Fırtına, Çukur ve Phakama London tiyatro oyunlarında oynadı.

Ceren Koç, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2012 yılından itibaren Muhteşem Yüzyıl, Bizim Okul, Güllerin Savaşı, tek Yürek gibi dizilerde rol almış, Güllerin Savaşında rol aldığı Mine dizisi ile tanınmıştır. Ayrıca televizyon ekranlarında yayınlanan Fuse Tea içecek markasının reklam yüzü olmuştur.

2017 yılında Ver Elini Aşk, 2020'de Bay Yanlış, 2021'de Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Elektra'ya Yas Yaraşır/ Oyuncu – 2018

Rol Aldığı Diziler:

Aşk Mantık İntikam (TV Dizisi 2021)

Bay Yanlış (Ebru Atasoy, TV Dizisi 2020)

Tek Yürek (Şenay, TV Dizisi 2019)

Ver Elini Aşk (Lalin Tuğlu, TV Dizisi 2017)

Güllerin Savaşı (Mine, TV Dizisi 2014)

Bizim Okul (TV Dizisi 2013)

Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi 2012)

TARIK ŞERBETÇİOĞLU

1969 senesinde Balıkesir Edremit'te dünyaya gelen Tarık Şerbetçioğlu, 1987 yılında Paldır Kültür Tiyatrosu'nun oluşumunda yer alarak, tiyatro yaşamına başlamıştır. Güzellikler Evi Oyuncuları, Theatrama, Ağustos Kültür Merkezi adlı topluluklarda çalışmalar yapmış olan oyuncu, 1995 sezonunda Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başlamıştır.

Şehir tiyatrolarında Bir, Diğerlerinin Adı Ali, Ne Hepsi Ne Hiçbiri, Hürrem Sultan, Mankurt, Othello, İsli Sisli Pis Puslu (Ç.O), Hadi Mars'a gidelim (Ç.O), 3.Rıchard, Yaprak Dökümü, Kiralık Konak, Bağdat Hatun, Çılgın Dünya, Trafik Canavarını Gördünüz mü?(Ç.O), Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Balıkesir Muhasebecisi, İstanbul Hatırası, Toros Canavarı, Cibali Karakolu, Hisseyi Şayia isimli oyunlarda; Şehir tiyatroları dışında ise Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Utanç Duvarı, Laura, Evrensel Aracı Para, Uygarlık Çöplüğü, Kuyu ve Terzi Makası, Numan.net, Adı Maksut, İstanbul ve Aşk, Aşk ve Ayak Parmakları, Ayyar Hamza, Kapı Çarptı, Çöpçatan Müzikali, Şimdi Sırası mı ve Varyemez isimli oyunlarda görev almıştır.

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