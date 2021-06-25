Aşk Mantık İntikam Elif kimdir? Ceren Koç kimdir, kaç yaşında?
Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam Elif kimdir? Ceren Koç kimdir, kaç yaşında? Ceren Koç dizileri!
İlk bölümü geçen hafta yayınlanan dizi Aşk Mantık İntikam, 2. bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Aşk Mantık İntikam Elif kimdir? Ceren Koç kimdir, kaç yaşında?
AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?
İkinci bölümü ile ekrana gelecek Aşk Mantık İntikam dizisi, bu akşam, saat 20:00'da FOX ekranlarında yayınlanacak. 25 Haziran Cuma günü ilk bölümü ile ekranlarda.
AŞK MANTIK İNTİKAM ELİF KİM? CEREN KOÇ KİM?
Birçok dizi ve tiyatroda rol alan Ceren Koç, şuanda Aşk Mantık İntikam dizisinde Elif karakterine hayat vermekte. Ceren Koç 1993, İstanbul doğumludur. Muhteşem Yüzyıl, Bizim Okul, Güllerin Savaşı, tek Yürek dizilerinde rol aldı.