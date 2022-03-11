Aşk Mantık İntikam CANLI izle! FOX TV Aşk Mantık İntikam 17. bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler oldu?

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Aşk Mantık İntikam YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra ve Ozan yıllar sonra aynı merdivenleri tekrar çıkıp duruşma salonunda bir araya gelirler. Hakimin verdiği karar ikiliyi yeni bir serüvene sürükler. Esra ve Ozan sonunda haklılık savaşını bırakıp sorunlarını gerçekten aşmayı başarabilecekler midir?

Ozan bütün olanlardan sonra Efe'yi şirketten kovar. Efe bunu içine sindiremez ve bir plan kurar. Esra ve Ozan ilişkileri ile ilgili problemleri çözmeye çalışırlarken Efe'nin yarattığı tehlikenin farkına varamazlar. Efe planını gerçekleştirdiğinde her şey için çok geçtir.

Ozan Esra'nın, kendisine savunma şansı bile vermeden boşanma protokolü hazırlatmasına kırılmıştır. Esra'ya protokolü avukatına inceletip imzalayacağını söyler. İpler iyice kopma aşamasına gelmiştir. Musa ve Zeyno bu durumu fark edip, müdahale ederler. Onları balayını geçirmek için gittikleri romantik dağ evine çağırıp sorunlarını konuşmaları için orada mahsur bırakırlar. Birbirlerine kırgın olan Ozan ve Esra gururlarını aşıp aşklarına teslim olabilecek midir? Yoksa bu yolun sonu ilk evliliklerinde olduğu gibi mahkemede mi bitecektir?

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