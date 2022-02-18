Aşk Mantık İntikam Barış kimdir, gerçek adı nedir? Erdem Şanlı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aşk Mantık İntikam Barış kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. FOX TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, başrol oyuncularından Aşk Mantık İntikam Barış kimdir? Erdem Şanlı kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

AŞK MANTIK İNTİKAM BARIŞ KİMDİR?

Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları merak ediliyor. Cuma günü yeni bölümüyle yayınlanan dizide Barış karakteri dikkat çekti.

Sebahat Kumaş ile Erdem Şanlı ikilisi yeni dönemde dizinin yeni ikilisi olarak öne çıkacak. Yakın arkadaş olan Barış ve Rüya karakterlerini canlandıracak olan ikilinin performansı şimdiden merak konusu oldu. Rüya'nın mahalleden arkadaşı olan Barış, onun bütün sırlarını biliyor. Birbirleri ile her şeyi paylaşan bu yakın arkadaş, bir çok olayı birlikte atlattı. Her türlü zorluktan Barış sayesinde kurtulan Rüya için Ozan'ın asistanı olmak yeni olayların da başlangıcı anlamına gelecek.

ERDEM ŞANLI KİMDİR?

02.09.1996 'da İzmir'de doğdu. Boşnak bir ailenin en büyük çocuğu, üç kardeşler. Babası özel şirkette satış temsilcisi ve spor kulübü başkanı, annesi emekli muhasebeci. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazanıp okumak için İstanbul'a geliyor.

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