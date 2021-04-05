Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak 2021? Aşk-ı Memnu kaç sezon? Aşk-ı Memnu kaç bölüm?
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Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak 2021? Aşk-ı Memnu kaç sezon? Aşk-ı Memnu kaç bölüm?

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Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak 2021? Aşk-ı Memnu kaç sezon? Aşk-ı Memnu kaç bölüm?

4 Eylül 2008 tarihinde yayınlanan ve büyük ilgi gören Türk romantik drama dizisi Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak 2021? Aşk-ı Memnu kaç sezon? Aşk-ı Memnu kaç bölüm?

Beren Saat , Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre gibi başarılı isimlerin bir araya geldiği Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak 2021? Aşk-ı Memnu kaç sezon? Aşk-ı Memnu kaç bölüm? Detaylar haberimizde.

AŞK-I MEMNU KAÇ SEZON?

İlk bölümü 4 Eylül 2008 tarihinde başlayan ve 2 sezon devam eden dizi, 24 Haziran 2010 tarihinde final yaptı.

AŞK-I MEMNU KAÇ BÖLÜM?

2 sezon Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu 79. bölümü ile final yaptı. Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen en çok konuşulan diziler arasında.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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