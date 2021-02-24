Aşk Geliyorum Demez film konusu nedir? Aşk Geliyorum Demez film oyuncuları kimdir? Aşk Geliyorum Demez oyuncu kadrosu!
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Aşk Geliyorum Demez film konusu nedir? Aşk Geliyorum Demez film oyuncuları kimdir? Aşk Geliyorum Demez oyuncu kadrosu!

24.02.2021 02:58 | Son Güncelleme: 24.02.2021 03:02
Aşk Geliyorum Demez film konusu nedir? Aşk Geliyorum Demez film oyuncuları kimdir? Aşk Geliyorum Demez oyuncu kadrosu!

2009 yapımı romantik komedi türü filmi Aşk geliyorum demez film Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Aşk geliyorum demez filminin başrollerini Bergüzar Korel, Tolgahan Sayışman ve Zeki Alasya paylaşıyor. Aşk Geliyorum Demez film konusu nedir? Aşk Geliyorum Demez film oyuncuları kimdir? Aşk Geliyorum Demez oyuncu kadrosu!

24 Şubat Çarşamba akşamı Show TV ekranlarına gelecek olan Aşk Geliyorum Demez filmi saat 00.30'da yayınlanacak. Romantik komedi film türünde döneminde reyting rekorları kıran Aşk Geliyorum Demez filmi yönetmenliğini Murat Şeker yaptı. Senaryosunu ise Murat Şeker, Selami Genli üstlendi. Aşk Geliyorum Demez film konusu nedir? Aşk Geliyorum Demez film oyuncuları kimdir? Aşk Geliyorum Demez oyuncu kadrosu! İşte Aşk Geliyorum Demez film konusu ve oyuncu kadrosu!

AŞK GELİYORUM DEMEZ FİLM KONUSU NEDİR?

Bir han esnafının hikâyesini anlatıyor. Ali, handaki esnaflardan birinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Gözde ise hanı satın alan zengin müteahhidin, yardımsever, doğaya ve hayvanlara düşkün kızıdır. Müteahhit, hanı satın alır ve yıkıp alışveriş merkezi yapmaya karar verince, esnaf Ali'den Gözde'yi etkileyerek hanı kurtarmasını ister. Bir yardım gecesinde tanışan Ali ile Gözde birbirlerinden çok etkilenirler, komik ve romantik bir hikâye başlar

AŞK GELİYORUM DEMEZ FİLM OYUNCULARI VE KADROSU!

Aşk Geliyorum Demez filminin oyuncu kadrosunda, Bergüzar Korel, Tolgahan Sayışman, Zeki Alasya, Altan Erkekli, Altan Gördüm, Ömür Arpacı, Müfit Aytekin, Yılmaz Gruda, Hakan Bilgin, Kemal İnci, Yosi Mizrahi ve Sarp Apak yer alıyor.

Aşk Geliyorum Demez film konusu nedir? Aşk Geliyorum Demez film oyuncuları kimdir? Aşk Geliyorum Demez oyuncu kadrosu!
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