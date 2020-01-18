: Aşk Adası'nın ikizleri klipteki görüntüleri ile akılları baştan aldı!

18.01.2020 00:12 | Son Güncelleme: 18.01.2020 00:21

Aşk Adası'nın ikizleri Eve ve Jess Gale'ın 2018'de ünlü rapçi Maestro'nun döneme damga vuran klibinde oynadıkları ortaya çıktı.

Yarışmada güzellikleriyle adlarından söz ettiren ikizlerin söz konusu klipte yatak üzerinde yan yana yattıkları, ünlü rapçinin ise ikizlerin arasına girip alkol aldığı görülüyor.

"KAMERANIN ÖNÜNDE KENDİNDEN EMİNLER"

MailOnline adlı internet sitesine konuşan bir kaynak, ikizlerin klip çekmeyi sevdiğini, kameranın önünde kendinden emin olduklarını ve farklı şeyler denemekten utanmadıklarını söyledi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDULAR

Geçen hafta sosyal medya üzerinden fotoğrafları paylaşılan ikizlerin fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları ve programın hayranları tarafından "Farklı görünüyorlar" diye büyük eleştiri almıştı.

Programın takipçileri, ikizlerin bir program için görünüşlerini değiştirmelerinin kabul edilemez olduğunu ve eski hallerine geri dönmelerinin kendilerini daha popüler yapacağını söylediler.

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