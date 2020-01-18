Aşk Adası'nın ikizleri klipteki görüntüleri ile akılları baştan aldı!
İngiltere'de yayınlanan ve bekar gençlerin gerçek aşkı aradığı Aşk Adası isimli yarışma programında ünlenen Eve ve Jess Gale isimli ikizlerin, ünlü rapçi Maestro'nun klibinde oynadıkları ortaya çıktı. Klipte ikizlerin yan yana yattıkları, ünlü rapçinin ise ikizlerin arasına girip alkol aldığı görülüyor.
Aşk Adası'nın ikizleri Eve ve Jess Gale'ın 2018'de ünlü rapçi Maestro'nun döneme damga vuran klibinde oynadıkları ortaya çıktı.
Yarışmada güzellikleriyle adlarından söz ettiren ikizlerin söz konusu klipte yatak üzerinde yan yana yattıkları, ünlü rapçinin ise ikizlerin arasına girip alkol aldığı görülüyor.
"KAMERANIN ÖNÜNDE KENDİNDEN EMİNLER"
MailOnline adlı internet sitesine konuşan bir kaynak, ikizlerin klip çekmeyi sevdiğini, kameranın önünde kendinden emin olduklarını ve farklı şeyler denemekten utanmadıklarını söyledi.
SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDULAR
Geçen hafta sosyal medya üzerinden fotoğrafları paylaşılan ikizlerin fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları ve programın hayranları tarafından "Farklı görünüyorlar" diye büyük eleştiri almıştı.
Programın takipçileri, ikizlerin bir program için görünüşlerini değiştirmelerinin kabul edilemez olduğunu ve eski hallerine geri dönmelerinin kendilerini daha popüler yapacağını söylediler.
Haber Videosu: Aşk Adası'nın ikizleri klipteki görüntüleri ile akılları baştan aldı!
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acun duy sesimizi bu formatı turkiyeye istiyoruz :-)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ucuz hatunlara bayılıyorumCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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İkizlerin ikisi bir arada aşk yapıyorCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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asın lan mide kaldırmıyor. oksijen israfı bu mahluklar. Allah insanık dağıtırken bunlar neredeymiş.Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Türk gençliği nereye? Yakışır mı şehvet tuzağına düşmek sizlere? Mert olun, adam olun, namuslu olun. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Offf bu adaya bende gitmek istiyorum!Cevap Yaz 12 19 Yayından Kaldır
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Birisi bir şey mi dedi?1 2 Yayından Kaldır
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Hepiniz kıllı göbekli; ter kokan! kamillersiniz. :(((3 7 Yayından Kaldır
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Sakaryalı Hatun, bakıyorum da sen de raydan çıktın!5 Yayından Kaldır
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adapazarı neyine yetmiyor gşşşr1 Yayından Kaldır