Aşk Adası ile ünlenen Belle Hassan'ın erkek arkadaşına yaptığı hareket olay oldu

14.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:55

Geçen sene katıldığı Aşk Adası programı ile adını duyuran İngiliz televizyon yıldızı Belle Hassan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolar ile hayranlarını kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

ERKEK ARKADAŞININ GÖBEĞİNİ ÖPTÜ

Hafta sonu gittiği eğlence merkezinde erkek arkadaşının göbeğini öperken çektiği hikaye ile hayranlarının aklını başından alan Belle, bir balık restoranında yeni aldığı elmas kolyesini hayranlarına göstermek için dekolteli ve göğüs çatalını tamamen ortaya çıkaran bir fotoğraf paylaştı. Hayranlarının büyük bir çoğunluğu Belle'nin dekolteli pozlarını beğendiklerini yazdılar. Hayranlarının çok azı kolye hakkında yorum yaptı.

INSTAGRAM'DA DA PAYLAŞTI

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Belle Hassan, göğüs dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaştı. Belle'nin "18 ayar altın ve 1 elmas" notuyla yaptığı paylaşıma binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

İşte Belle Hassan'ın Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlardan bazıları:

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