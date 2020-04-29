Asimder Başkanı Gülbey: "Ermeniler Kamışlı'da Harp Akademisi Kuruyor"
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Asimder Başkanı Gülbey: "Ermeniler Kamışlı'da Harp Akademisi Kuruyor"

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, sözde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın 17 Mart 2020 tarihinde Almanya'da yaşayan Ermeni cemaatini ziyareti esnasında yaptığı konuşmada Suriye'deki Ermenilerin...

Asimder Başkanı Gülbey:
29.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:00

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, sözde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın 17 Mart 2020 tarihinde Almanya'da yaşayan Ermeni cemaatini ziyareti esnasında yaptığı konuşmada Suriye'deki Ermenilerin savunulması ve Kamışlıda Harp Akademisinin kurulması için çalışmalara başlandığını belirttiğini iddia etti.

Almanya'ya Suriye'den gelen Ermeni göçmenlerin sözde Batı Ermenistan Devlet Başkanı Abrahamyan'ı karşıladıklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "1915 yılında Osmanlı vatandaşı olan ve Iğdır, Kars, Erzurum, Ardahan, Artvin, Rize, Ağrı, Van, Bitlis, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Malatya, Muş, Diyarbakır, Elazığ, Hatay ve Mardin'de yaşayan Ermeniler ihanetlerinin sonucu Suriye Halep'e tehcir edilmiştir. Bu tehciri soykırım sayan Ermeniler yurt dışında sözde Ermeni Diasporası oluşturarak Türkiye cumhuriyetini her platformda karalama ve soykırımcı olmakla suçlamaktadırlar. Dünya'yı kandırmaya çalışan bu sözde diasporacılar, Avrupa, ABD ve en büyük destekçileri Rusya'yı da arkalarına alarak sözde Batı Ermenistan Cumhuriyet Devleti kurmuş ve Başkan olarak da Armenak Abrahamyan'ı seçmişlerdir. Bu sözde Başkan Abrahamyan Almanya'nın Frankfurt şehrinde Suriye'den Almanya'ya gelen Ermeni göçmenler karşılayarak altı saatlik konferans yaptılar. Bu konferansta, sözde Batı Ermenistan Konseyi'nin oluşum tarihi kökeni ile ayrıca Karabağ üzerine görüşmeler yapıldı" dedi.

Suriye Kamışlıda Ermeni Harp Akademisi kurulmak istendiğini söyleyen Gülbey, Suriye ordusu ve YPG terör örgütünün kontrolünde bulunan Kamışlıda Ermenilerin silahlandırılması ve eğitimleri içinde Harp Akademisi kurulması için sözde Batı Ermenistan Cumhuriyet Devleti hükümeti tarafından Ermenistan ve Rusya'ya teklif sunulmuştur. Bu oluşumdan sonra Türkiye vatandaşı Ermeniler ve Kripto (Gizli) Ermeni ailelerle irtibata geçilerek örgütlenmelerinin sağlanması üzerine Almanya Frankfurt şehrinde toplantı yapılmıştır. Bu faaliyetler daha fikir aşamasındayken müdahale edilmelidir. Yoksa ülkemizin yanı başında yeni Ermeni ASALA terör örgütü eğitim kampı kurulacaktır" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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