Aşık olduğu kadının üvey babasıyla sevgili olduğunu öğrendi, benzin dökerek yaktı

ABD'de 53 yaşındaki adam, 61 yaşındaki bir kadına ilan ettiği aşkına karşılık bulamadı. Daha sonra kadının üvey babasıyla ilişki içinde olduğunu öğrenen adam, üvey babasının evine giderek kadını benzin dökerek yaktı. Olayı şok içinde izleyen komşular, saldırganın elinde hortumla yanan kadını es geçerek evi söndürmeye çalıştığını söyledi.

53 yaşındaki Luis Angel Quinonez 61 yaşındaki Angelica Acosta Blanco'ya k aşık oldu. Ancak Blanco, adamın ilişki teklifini reddetti. Ardından Quinonez, Blanco ile üvey babası Feliberto Alvarez'in sevgili olduğunu öğrendi.

BENZİN DÖKÜP YAKTI

Duruma sinirlenen Blanco'yu arayarak babasının evini terk etmesini istedi. Ancak kadın evi terk etmedi. Bunun üzerine Quinonez, yakındaki bir benzin istasyonuna giderek bir konteynerı benzinle doldurdu. Sonrasında üvey babasının evine giderek, Blanco'yu benzin döküp yaktı.

ÇIĞLIKLAR İÇİNDEKİ KADINI GÖRMEZDEN GELDİ

Komşular, talihsiz kadının alevler içinde evden kaçıp çığlık çığlığa bağırırken, Quinonez'in yanan kadının yanından hortumla ilerleyip evi söndürmeye çalıştığını dehşetle izledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ikinci ve üçüncü derece yanıklarla kaplı talihsiz kadını Miami'deki bir hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun halen kritik olduğu öğrenildi.

ÜVEY BABASINI DA ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

Gözaltına alınan Quinonez, ifadesinde "Babasıyla aralarındaki ilişkiye sinirlendiğini ve bu nedenle ev ile kadını ateşe vermeye karar verdiğini" söyledi. Aynı zamanda evde olmayan üvey babasını öldürmek istediğini de belirtti.

DAHA ÖNCE DE AİLE ÜYELERİNE SALDIRMIŞ

Daha önce de çeşitli nedenlerle 2010 ve 2007 yıllarında farklı aile üyelerine saldırma suçu olduğunu öğrenilen adamın her iki olayda da aşırı alkollü olduğu öğrenildi. Ancak daha önce akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu olduğu için suçlamaların düşüldüğü belirtildi.

Şu an birinci derece cinayetle suçlanarak cezaevinde tutuluyor.