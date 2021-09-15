Aşı yaptırmayan sağlık memuru virüse yenik düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aşı yaptırmayan sağlık memuru virüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de aşı yaptırmayan sağlık memuru Ali Avni Silleli, tedavi gördüğü hastanede korona virüse (Covid-19) yenik düştü.

Kırıkkale'de aşı yaptırmayan sağlık memuru Ali Avni Silleli, tedavi gördüğü hastanede korona virüse (Covid-19) yenik düştü.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Ali Avni Silleli (58), korona virüse (Covid-19) yakalandı. Durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılan Silleli, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ali Avni Silleli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silleli'nin vefat haberi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere sağlık camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Silleli'nin cenazesi, Selçuklu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi. Silleli'nin Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

(Hasan Ay/İHA)

Aşı yaptırmayan sağlık memuru virüse yenik düştü

Aşı yaptırmayan sağlık memuru virüse yenik düştü

Aşı yaptırmayan sağlık memuru virüse yenik düştü

Aşı yaptırmayan sağlık memuru virüse yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
PfizerBioNTech aşısında çirkin oyun deşifre oldu! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi tek tek anlattı

Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun deşifre oldu! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi tek tek anlattı

 Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı

Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı

 Bu kadarına da pes! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle çıkarmaya çalıştı

Bu kadarına da pes! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle çıkarmaya çalıştı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Eser Yenenler
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Burak Yılmaz Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aşı yaptırmayan sağlık memuru virüse yenik düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 21:13:16. #1.12#