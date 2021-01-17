Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında
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Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında

17.01.2021 08:47 | Son Güncelleme: 17.01.2021 08:58

Koronavirüs aşısı olmayı reddedenlere "vatan haini" diyerek büyük tepki çeken Prof. Dr. Bingür Sönmez, bu kez de aşı olmayanları, aşısız köpeğe benzetip "Yaptırmayanlara yaşama şansı verilmeyecek" diye konuştu. Sönmez'in bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Alev Alatlı'nın 'Murakabe Günleri' adlı programına konuk olan Prof. Dr. Bingür Sönmez, koronavirüs aşısı yaptırmayanlarla ilgili yaptığı benzetmeyle sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Daha önce aşı olmayı reddedenlere 'vatan haini' diyen Prof. Bingür Sönmez, bu kez aşı olmayanları aşısız köpeğe benzetip "Yaptırmayanlara yaşama şansı verilmeyecek" dedi. Önümüzdeki 10 yıl boyunca herkesin aşı olması gerektiğini söyleyen Sönmez, bu açıklamalarından sonra büyük tepki gördü.

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Açıklama sonrası Twitter'de #bingursonmeztutuklansin etiketiyle kampanya başlatıldı. Sosyal medya kullanıcıları Prof. Sönmez'in hakaret, kin ve nefret suçları işlemekten tutuklanmasını istedi.

"HER YIL AŞI OLACAĞIZ"

Kimsenin "Aşı olmam" deme hakkının olmadığını söyleyen Sönmez, "Herkes aşı olmak zorunda. Değil İstanbul, değil Türkiye, bütün dünyanın %70-%80 oranında aşı olmazsa önümüzdeki 4-5 yıl korona salgını ile beraberiz. Virüs her yıl mutasyona uğrayacak. Her yıl aşı olacağız" şeklinde konuştu.

AŞI OLMAYANLARA SKANDAL BENZETME

Sözlerine devam eden Sönmez, "Aşı olmayanlar ne olacak? Hani köpeklere aşınız var mı diye söylüyordu şimdi artık insanlara sorulacak. Pasaport alamayacaklar, uçağa binemeyecekler, toplu taşımaya giremeyecekler. Aşı olmayanlara yaşama şansı verilmeyecek" dedi.

"VATAN HAİNİ" ÇIKIŞIYLA DA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Prof. Dr. Sönmez, daha önce katıldığı Fox TV yayınında; "Ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok ama kurallar koyacağız, devlet dairelerine bile giremeyecekler, otobüse binemeyecekler. Başka çaremiz yok" ifadelerini kullanmıştı.

Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında
Haber Yorumları (9)
MF: birileri bu adamı durdurmaz ise aşı yaptırmak isteyenler birbir vazgeçer sırf bu adama inat
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BİNGÜL TEYZE: Ölüm rabbimin emri her canlı bu ölümü tadacak daha bizlere aşı sırası gelmediki GELDİ de olmadıkmı hakarete gündem değiştirmeye gerek yok
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KARARIMI VERDİM: Bu ve bunun gibi masonlar olayı körüklüyor, basında dsöde ve sağlık kuruluşlarının başlarında bunun gibi masonik hizmetliler olduğundan “tepe göz” ne isterse onu emir telakki eder ve milleti “maymundan yaratıldığı” için “seçilmiş” millet olan yahudilere hizmet memuru yapmak isterler
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