Artvin Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Ulutaş Vali Doruk'u ziyaret etti - Haberler

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Artvin Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Ulutaş Vali Doruk'u ziyaret etti

AA, Bayram Sarayoğlu - Güncel
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Artvin Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Ulutaş Vali Doruk'u ziyaret etti

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Neşat Ulutaş'ı makamında kabul etti.

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Neşat Ulutaş'ı makamında kabul etti.

Doruk, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ettiği Ulutaş'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ulutaş ise Artvin'e en iyi şekilde hizmet etmek için var gücüyle çalışacağını söyledi.

AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

Yılmaz Doruk, Artvin, Tarım, Güncel, Haberler

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