Artvin Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Ulutaş Vali Doruk'u ziyaret etti

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Neşat Ulutaş'ı makamında kabul etti.

Doruk, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ettiği Ulutaş'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ulutaş ise Artvin'e en iyi şekilde hizmet etmek için var gücüyle çalışacağını söyledi.