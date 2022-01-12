Artvin'de tünelde minibüs ile kamyon çarpıştı - Haberler
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Artvin'de tünelde minibüs ile kamyon çarpıştı

Artvin'de tünelde minibüs ile kamyon çarpıştı
AA / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin'de tünel içinde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

ARTVİN (AA) - Artvin'de tünel içinde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Özcan Turhan'ın kullandığı 61 BU 443 plakalı minibüs ile Cengiz Güvener yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Hopa- Borçka karayolundaki Cankurtaran Tüneli'nde çarpıştı.

Minibüste sıkışan Turhan, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Turhan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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AA / Bayram Sarayoğlu - Son Dakika Haberleri

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